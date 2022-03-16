Туристы из Башкирии, застрявшие за границей из-за санкций, поделились подробностями

Почти 2700 туристов из Башкортостана вернулись в Россию.Все они оказались за рубежом в момент введения санкций против нашей страны и отмены авиарейсов. Однако еще почти 200 человек остаются вдали от дома. Сейчас решаются вопросы об их возвращении на родину.

Отдых для Максима Анищенко и его близких затянулся. Семья из пяти человек с трехмесячным ребенком на руках из-за отмены рейсов теперь вынуждена оставаться в Египте. Но вот срок действия виз заканчивается.

Туроператор просит продлить ее за свой счет. Но трудность в том, что у многих путешественников просто нет с собой такого количество наличных денег. И нет возможности их снять. Нас пугают, что будут большие штрафы. Максим Анищенко

За продление виз, говорят супруги, требуют по 30 долларов за человека. Таких денег нет. Наличные, как и у многих туристов, на исходе. А ведь нужно еще питание малышу и просто подгузники.

Российских самолетов практически нет, они не вылетают, их отменяют, не пускают, переносят. Из-за минимальных удобств приходится многое покупать: средства личной гигиены, продукты, подгузники. Плюс правительство Египта не идет навстречу, заставляет покупать визы. Анастасия Кожевникова

Проблема в том, что нет наличных денег уже. За неоформление визы грозит штраф больше чем 30 долларов. От туроператора нет информации. Единственное – знаем, что до 19 марта включительно мы пребываем в этом отеле. У нас тут несколько семей из Уфы с 2-3 детьми. Ирина Эгит

Эксперты говорят, что в этой ситуации нужно быть на связи со своим туроператором. Они должны вывозить своих клиентов.

По мере решения вопроса, а именно по организации вывозных рейсов вас оповестят, и, конечно, вы вернетесь на родину. В свою очередь туроператоры оплачивают туристам проживание в отеле и питание. Вероника Рамазанова, руководитель туристического агентства

В Госкомитете республики по туризму отметили, что с теми, кто полетел самостоятельно за рубеж, ситуация сложнее.

Они в этом плане не защищены, и, конечно же, мы ищем более гибкие варианты по возвращению через третьи страны, через открытые аэропорты. Но каждая история индивидуальна. Ищем вывозные рейсы. Они организовываются Ростуризмом, Росавиацией и МИДом России. Ринат Фаткуллин, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму

В Ситуационный центр республики поступило более 100 обращений от жителей региона, которым необходима помощь по возвращению домой из-за рубежа. Работает горячая линия. Телефон: 8 (347) 218-19-19. WhatsApp: +7 (904) 735-37-79