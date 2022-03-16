В Уфе прошел автопробег в рамках акции «Крымский мост в ПФО»

Он был посвящен восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники акции приехали с флагами России, Башкортостана, патриотических и ветеранских организаций. Прохожим раздавали наклейки с символом поддержки спецоперации на Украине и защиты Донбасса. В автопробеге приняли участие около 50 автомобилей, которые торжественной колонной проехали по Бельскому мосту.
Башкортостан после воссоединения закрепил прочные связи с Крымом. Побратимом нашей республике стал Белогорский район, которому оказывается всесторонняя поддержка. При помощи жителей Башкортостана там отремонтированы многоквартирные дома, детские сады, школы, больницы, дороги, восстановлены памятники. Сотрудничество продолжается по линии сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, образования и культуры.
18 марта на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» в 14:00 начнется большой митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и спецоперации армии страны на Украине. Он пройдет под лозунгами «Zа мир! Za Россию! Zа президента!». Участие примут звезды башкирской эстрады. Хедлайнерами станут Elvin Grey и поп-рок группа «Город 312».