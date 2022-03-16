В Уфе прошел автопробег в рамках акции «Крымский мост в ПФО»

Он был посвящен восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники акции приехали с флагами России, Башкортостана, патриотических и ветеранских организаций. Прохожим раздавали наклейки с символом поддержки спецоперации на Украине и защиты Донбасса. В автопробеге приняли участие около 50 автомобилей, которые торжественной колонной проехали по Бельскому мосту.

Народ Крыма проголосовал за вхождение в РФ. Хочу напомнить, что Крым – исконно российская территория. Это наша духовность, наш патриотизм.

Ринат Хабиров, руководитель движения «Патриот»

Сегодня как никогда нужна поддержка нашим военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. Пусть ребята знают, что мы с ними. Мы их поддерживаем, любим, ценим, ждем, и пусть помнят, что победа будет за нами.

Алик Камалетдинов, ветеран боевых действий, заместитель председателя РОО «Морское собрание Республики Башкортостан»
Фото №1 - В Уфе прошел автопробег в рамках акции «Крымский мост в ПФО»

Башкортостан после воссоединения закрепил прочные связи с Крымом. Побратимом нашей республике стал Белогорский район, которому оказывается всесторонняя поддержка. При помощи жителей Башкортостана там отремонтированы многоквартирные дома, детские сады, школы, больницы, дороги, восстановлены памятники. Сотрудничество продолжается по линии сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, образования и культуры.

Республика передала сельхозтехнику, начался ремонт в больницах, школах, учреждениях культуры, дети обеспечены канцтоварами, серьезнее вложения были в дорожную, коммунальную, энергетическую инфраструктуру.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Сегодня неоценимую помощь оказывают специалисты Республики Башкортостан в газификации Белогорского района. Мы чувствуем себя жителями 55-го района Башкортостана. От всех жителей спасибо Республике Башкортостан за содействие.

Галина Перелович, глава администрации Белогорского района Республики Крым

18 марта на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» в 14:00 начнется большой митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и спецоперации армии страны на Украине. Он пройдет под лозунгами «Zа мир! Za Россию! Zа президента!». Участие примут звезды башкирской эстрады. Хедлайнерами станут Elvin Grey  и поп-рок группа «Город 312».

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