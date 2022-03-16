В Уфе прошел автопробег в рамках акции «Крымский мост в ПФО»

Сегодня как никогда нужна поддержка нашим военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. Пусть ребята знают, что мы с ними. Мы их поддерживаем, любим, ценим, ждем, и пусть помнят, что победа будет за нами.

Алик Камалетдинов, ветеран боевых действий, заместитель председателя РОО «Морское собрание Республики Башкортостан»