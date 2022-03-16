Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль чемпионата России по биатлону

Глава региона Радий Хабиров поздравил Эдуарда Латыпова с золотой медалью чемпионата России по биатлону.

«Сегодня в Уфе завершаем большой спортивный праздник – чемпионат и кубок России по биатлону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 регионов страны и Республики Беларусь, в том числе лидеры наших сборных, за которых мы с вами еще недавно болели на Олимпиаде. Биатлон в Башкортостане любили всегда, а теперь, я уверен, полюбят еще больше. Спасибо Союзу биатлонистов России за высокую честь принимать в Уфе соревнования такого уровня», – написал Радий Хабиров в соцсетях. О том, как складывались гонки для наших спортсменов и кто поддерживал участников турнира на трибунах.

Так начался большой масс-старт – гонка, где одновременно участвуют сразу 60 спортсменов. Половина из них остается на стрельбище, другая продолжает идти по дистанции, потом наоборот. Всего участники преодолевают 4 круга и 4 огневых рубежа. Этот формат соревнований придумали в России. На международном уровне он проводится только на кубке IBU. Для некоторых спортсменов участие в большом масс-старте стало новым опытом в карьере. В том числе для представителя республики Эдуарда Латыпова.

Я в первый раз в нем участвую, и было непонятно. Главное было сделать первый рубеж хорошо. Просто делаешь свою работу и все. Эдуард Латыпов, чемпион России по биатлону – 2022

И если у Латыпова все получилось и он финишировал лучшим среди россиян, уступив в кубке Союза биатлонистов России только Никите Лобастову из Белоруссии, то другой представитель республики остался вне призового подиума. К заключительному огневому рубежу Антон Бабиков подходил в числе лидеров, но один промах не позволил ему продолжить борьбу за медали. В итоге Бабиков стал 9-м.

Трасса непростая и непростые погодные условия. Но было бы хорошее самочувствие, можно было бы применять тактику. Антон Бабиков, участник кубка России по биатлону

Мероприятие привлекло на трибуны сотни болельщиков. К тому же вход на все гонки турнира был свободным. В итоге в Уфу приехали любители этого спорта со всей страны.

О том, что финальный этап кубка России пройдет в Уфе, было известно уже давно. На соревнования должен был приехать второй состав сборной страны. Но обстоятельства сложились так, что в Уфе оказались лидеры российского биатлона, которые еще недавно боролись за золотые награды на Олимпиаде в Пекине. Конкуренцию им составила команда из Белоруссии.

Для спортсмена существует только три места, и все они стремятся попасть на пьедестал. Для нас главное – продлить сезон, и если мы займем призовые места, то мы будем только рады. Андрей Падин, старший тренер мужской сборной Белоруссии по биатлону