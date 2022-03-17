Ажиотаж вокруг сахара создан искусственно: вице-премьер Ильшат Фазрахманов

Сахар в наличии есть. Чем больше ажиотаж, тем он дороже. На площади перед Дворцом спорта в Уфе за два дня раскупили шесть тонн сахара. Мы готовы привозить 10, 20, 30 тонн, пока не раскупят весь сахар. Потом просто уже никому не нужен он будет и на него резко упадет цена.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан