Ажиотаж вокруг сахара создан искусственно: вице-премьер Ильшат Фазрахманов

Ажиотаж вокруг сахара – искусственный. Об этом во время брифинга заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. В республике запас сахара на заводах и у сельхозпроизводителей составляет порядка 40 тысяч тонн.

Руководитель аграрного ведомства напомнил, что в 2020 году с началом пандемии искусственный ажиотаж был создан, к примеру, вокруг гречки и туалетной бумаги. Хотя все это было в достатке. И сейчас стремиться закупиться сахаром в больших объемах людям нет нужды.

Сахар в наличии есть. Чем больше ажиотаж, тем он дороже. На площади перед Дворцом спорта в Уфе за два дня раскупили шесть тонн сахара. Мы готовы привозить 10, 20, 30 тонн, пока не раскупят весь сахар. Потом просто уже никому не нужен он будет и на него резко упадет цена.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Между тем министр сельского хозяйства отметил, что в этом году в республике будут увеличены площади посева сахарной свеклы.

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