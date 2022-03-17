Ажиотаж вокруг сахара создан искусственно: вице-премьер Ильшат Фазрахманов

Ажиотаж вокруг сахара – искусственный. Об этом во время брифинга заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. В республике запас сахара на заводах и у сельхозпроизводителей составляет порядка 40 тысяч тонн.
Руководитель аграрного ведомства напомнил, что в 2020 году с началом пандемии искусственный ажиотаж был создан, к примеру, вокруг гречки и туалетной бумаги. Хотя все это было в достатке. И сейчас стремиться закупиться сахаром в больших объемах людям нет нужды.
Между тем министр сельского хозяйства отметил, что в этом году в республике будут увеличены площади посева сахарной свеклы.