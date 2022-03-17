В Уфе студентов-медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

40 студентов-медиков наградили медалями за вклад в борьбу с коронавирусом. Церемония прошла в здании БГМУ, в ней принял участие председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

Более двух тысяч студентов медуниверситета и еще почти тысяча обучающихся в профильных колледжах были привлечены в поликлиники и больницы для помощи специалистам во время пиковых нагрузок. Для кого-то практика стала первой, ординаторам, отработавшим ранее в ковид-госпиталях, работа врача уже знакома.