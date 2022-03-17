В машину мэра Стерлитамака врезался пьяный водитель

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов попал в дорожно-транспортное происшествие. Глава города передвигался на служебном автомобиле.

Фото №1 - В машину мэра Стерлитамака врезался пьяный водитель

По предварительной информации, в автомобиль мэра врезалась машина, водитель и пассажир которой были сильно пьяны. К счастью, в аварии нет пострадавших. Однако, по словам мэра, ситуация могла бы завершиться крайне неблагоприятно из-за пьяного водителя. 

Почему я решил рассказать вам об этой ситуации? Фактор „если“. А если бы в этой ситуации пострадала не машина, а люди? А если бы пьяный водитель потерял контроль на пешеходном переходе? Или во дворах, где гуляют семьи, дети? Что еще должно случиться, чтобы каждый обладатель водительских прав четко понимал, выпил — стал пешеходом. Поражает безответственность, халатное отношение не только к своей, но и чужой жизни. Ужесточаются законы, меры наказания для водителей, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, но все равно статистика показывает, что люди выпив, продолжают садиться за руль.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака 

В своих социальных сетях Рустем Газизов попросил у жителей города совета – как ещё можно повлиять на пьяных водителей и не допустить трагедий в будущем.

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