В машину мэра Стерлитамака врезался пьяный водитель

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов попал в дорожно-транспортное происшествие. Глава города передвигался на служебном автомобиле.
По предварительной информации, в автомобиль мэра врезалась машина, водитель и пассажир которой были сильно пьяны. К счастью, в аварии нет пострадавших. Однако, по словам мэра, ситуация могла бы завершиться крайне неблагоприятно из-за пьяного водителя.
В своих социальных сетях Рустем Газизов попросил у жителей города совета – как ещё можно повлиять на пьяных водителей и не допустить трагедий в будущем.