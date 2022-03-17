Оркестр русских народных инструментов выступил в Уфе

Начало больших гастролей. На сцене Башкирской государственной филармонии выступил единственный в республике оркестр русских народных инструментов. Жители и гости столицы скоро смогут увидеть и другие коллективы Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

Наши коллективы были более семи лет назад на площадках уфимских. Наши программы мы посвятили 30-летию филармонии и отмечающемуся в этом году нематериального культурного наследия народов России.

Первый и пока единственный в республике профессиональный оркестр русских народных инструментов был создан еще четверть века назад. В его состав вошли лучшие инструменталисты Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. Коллектив известен не только в республике. В репертуаре – сочинения разных музыкальных стилей и жанров, способные удовлетворить самый изысканный вкус.