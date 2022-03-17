Оркестр русских народных инструментов выступил в Уфе

Начало больших гастролей. На сцене Башкирской государственной филармонии выступил единственный в республике оркестр русских народных инструментов. Жители и гости столицы скоро смогут увидеть и другие коллективы Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

В фойе зрителей встречают веселые скоморохи – танцоры и вокалисты Стерлитамакской филармонии, приехавшие поддержать музыкантов оркестра. 

Наши коллективы были более семи лет назад на площадках уфимских. Наши программы мы посвятили 30-летию филармонии и отмечающемуся в этом году нематериального культурного наследия народов России.

Лира Файзуллина, художественный руководитель филармонии Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения

Первый и пока единственный в республике профессиональный оркестр русских народных инструментов был создан еще четверть века назад. В его состав вошли лучшие инструменталисты Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. Коллектив известен не только в республике. В репертуаре – сочинения разных музыкальных стилей и жанров, способные удовлетворить самый изысканный вкус.

Произведения в программе «Музыка русской души» направлены именно на поддержание духа, единства народа, что сейчас очень важно и актуально.

Артём Болотов, главный дирижер оркестра русских народных инструментов СГТКО

Большие гастроли стерлитамакцев продолжат коллективы Театра танца и Башкирского драматического театра. Следите за афишами. 

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