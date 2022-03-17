В Уфе прямо на улице задержали автомобильных воришек

В полицию Уфы несколько дней подряд обращались местные жители с заявлением о кражах из автомобилей. Сотрудники полиции начали поиски грабителей.

Неизвестные вытаскивали ценные вещи из авто, которые стояли на парковке магазина или у дома. Вскоре правоохранителям удалось выяснить, кто может быть причастен к мелкому воровству. Подозреваемыми оказались два местных жителя 28 и 34 лет.

Как сообщила пресс-служба МВД, подозреваемые были задержаны прямо на улице – на перекрестке Менделеева и Бакалинской. В этот же день в других частях города были задержаны возможные сообщники.

Выяснилось, что грабителям помогал таксист, который развозил мужчин по точкам для воровства. Было возбуждено уголовное дело, часть украденного вернули, а расследование преступления продолжается.