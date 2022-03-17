В Уфу прибыли 30 детей из Луганской Народной Республики

В Уфу прибыли 30 детей из города Петровского Луганской Народной Республики. Они являются учениками школы №22 имени Героя России Минигали Шаймуратова. Школьников вместе с сопровождающими встретили накануне вечером на уфимском железнодорожном вокзале. Детей разместят в одном из санаториев. По словам властей, для детей из ЛНР подготовлена насыщенная культурная программа.

Я считаю, что очень ответственная миссия лежит на нас. Программу мы соответственно формировали: не грузить их лишней информацией, а устроить им хорошие каникулы, чтобы они почувствовали себя детьми.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

О детях из ЛНР, которые прибыли в Уфу, написал в соцсетях Глава Башкирии. По словам Радия Хабирова, восемь лет эти ребята жили под обстрелами, у них не было нормального детства. Многие из них впервые в осознанном возрасте видят спокойную, мирную жизнь. Руководитель региона выразил надежду, что в санатории ребята поправят свое здоровье, и им удастся отвлечься от трагедии, которая происходит у них дома.

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