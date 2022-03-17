В Уфу прибыли 30 детей из Луганской Народной Республики

О детях из ЛНР, которые прибыли в Уфу, написал в соцсетях Глава Башкирии. По словам Радия Хабирова, восемь лет эти ребята жили под обстрелами, у них не было нормального детства. Многие из них впервые в осознанном возрасте видят спокойную, мирную жизнь. Руководитель региона выразил надежду, что в санатории ребята поправят свое здоровье, и им удастся отвлечься от трагедии, которая происходит у них дома.