В Уфу прибыли 30 детей из Луганской Народной Республики

В Уфу прибыли 30 детей из города Петровского Луганской Народной Республики. Они являются учениками школы №22 имени Героя России Минигали Шаймуратова. Школьников вместе с сопровождающими встретили накануне вечером на уфимском железнодорожном вокзале. Детей разместят в одном из санаториев. По словам властей, для детей из ЛНР подготовлена насыщенная культурная программа.
О детях из ЛНР, которые прибыли в Уфу, написал в соцсетях Глава Башкирии. По словам Радия Хабирова, восемь лет эти ребята жили под обстрелами, у них не было нормального детства. Многие из них впервые в осознанном возрасте видят спокойную, мирную жизнь. Руководитель региона выразил надежду, что в санатории ребята поправят свое здоровье, и им удастся отвлечься от трагедии, которая происходит у них дома.