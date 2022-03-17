Прокуратура Башкирии объявила предостережение руководителю Минстроя

Заместитель прокурора Башкирии объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры республики.
Прокурорская проверка потребовалась из-за того, что ответственные не в полном объёме реализовали бюджетные средства на обеспечение детей-сирот жилплощадью.
Основанием для прокурорского реагирования послужило неосвоение муниципалитетами республики в полном объеме бюджетных средств, выделенных в 2021 году для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Министерство, контролирующее в силу закона работу органов местного самоуправления в данной сфере, предостережено о недопустимости неэффективного использования бюджетных средств, нарушении жилищных прав лиц указанной категории.
пресс-служба прокуратуры РБ
В 2022 году на данные нужды было выделено 1,5 млрд рублей. На эти деньги планируется приобрести свыше 940 жилых помещений для детей-сирот.