Прокуратура Башкирии объявила предостережение руководителю Минстроя

Основанием для прокурорского реагирования послужило неосвоение муниципалитетами республики в полном объеме бюджетных средств, выделенных в 2021 году для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Министерство, контролирующее в силу закона работу органов местного самоуправления в данной сфере, предостережено о недопустимости неэффективного использования бюджетных средств, нарушении жилищных прав лиц указанной категории.

пресс-служба прокуратуры РБ