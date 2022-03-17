В Уфе озвучили приговор убийце адвоката

Кировский районный суд рассмотрел дело о жестоком убийстве адвоката в Уфе. Обвиняемому назначили меру наказания.

Напомним, 17 марта 2021 года на улице Пушкина между двумя мужчинами произошёл конфликт. Причина разногласий – судебное разбирательство. После очередного заседания 50-летний уфимец и 33-летний адвокат сели в автомобиль для личного разговора, однако во время спора мужчина ударил оппонента ножом в грудь и живот. Адвокат попытался выбежать из машины и скрыться, но обвиняемый догнал несчастного и ещё несколько раз ударил его ножом прямо посреди проезжей части.

Сам мужчина с места преступления скрылся, а за углом дома попытался свести счёты с жизнью. Его успели спасти. У убитого адвоката осталась жена и маленькие дети.

Суд принял решение отправить убийцу на принудительное решение, так как экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был не способен осознавать фактический характер и опасность своих действий. Также суд взыскал с убийцы в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда на сумму 5 млн рублей.