В Башкирии сотрудникам скорой помощи увеличат доплаты за ночные смены

Работникам скорой медицинской помощи увеличили доплату за работу в ночное время – с 50% от оклада до 80%. В республике внесли изменения в отраслевое соглашение. Увеличение заработной платы коснется порядка трех тысяч сотрудников.
Кроме того, впервые в документе появился пункт о дополнительной выплате водителям карет скорой помощи. Также они будут получать 20% надбавки за переноску лежачих больных. Соглашение действительно до сентября.
Еще один документ был подписан между Профсоюзом работников России и Министерством здравоохранения Башкирии. Соглашение о сотрудничестве направлено на поддержку студентов и молодых специалистов. Это первый опыт социального партнерства между профсоюзом и профильным ведомством. Башкортостан дал старт этому взаимодействию. Документ планируется подписать с властями и других регионов.