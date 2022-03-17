В Башкирии сотрудникам скорой помощи увеличат доплаты за ночные смены

Работникам скорой медицинской помощи увеличили доплату за работу в ночное время – с 50% от оклада до 80%. В республике внесли изменения в отраслевое соглашение. Увеличение заработной платы коснется порядка трех тысяч сотрудников.

Кроме того, впервые в документе появился пункт о дополнительной выплате водителям карет скорой помощи. Также они будут получать 20% надбавки за переноску лежачих больных. Соглашение действительно до сентября.