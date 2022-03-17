ХК «Уфа» принял гостей из Федерации хоккея России

Я очень рад, что мы на своей площадке принимаем такую замечательную тренировку. Большое спасибо ФХР, которое развивает данную программу. «Красная Машина» – не только хоккей. Хочу нашим детишками пожелать, чтобы они занимались во благо нашего спорта, республики и России.

Венер Гимазетдинов, руководитель проекта «Астра – территория спорта»