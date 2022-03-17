ХК «Уфа» принял гостей из Федерации хоккея России

 Специалисты приехали на презентацию национальной программы подготовки спортсменов «Красная Машина». Она была разработана в 2018 году и призвана стандартизировать российский хоккей. В рамках программы «Красная Машина» было предусмотрено проведение мастер-классов, а также обучение тренировочному процессу.

Сегодня мы проводим две тренировки, тактическое занятие на льду, далее ребята проведут работу в зале. Прилетело три тренера из Москвы, ведущие специалисты по ведению этой программы.

Дмитрий Цыбин, директор хоккейного клуба «Уфа»

Я очень рад, что мы на своей площадке принимаем такую замечательную тренировку. Большое спасибо ФХР, которое развивает данную программу. «Красная Машина»  – не только хоккей. Хочу нашим детишками пожелать, чтобы они занимались во благо нашего спорта, республики и России.

Венер Гимазетдинов, руководитель проекта «Астра – территория спорта»

В рамках круглого стола о проблемах развития хоккея в Башкортостане стороны согласовали проведение подобных мастер-классов по программе «Красная Машина» в ряде районов республики. Тренерский штаб ХК «Уфа» ранее уже совершил семь выездов в различные районы Башкортостана. Добавим, что хоккейный клуб «Уфа» сейчас – единственный в республике, где детей обучают по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

В нашем клубе занимается около 100 детей, основная задача наша – не только поднять уровень спортивной составляющей, но и привлечь детей к спорту, отвлечь их от гаджетов и других непонятных занятий, привлечь к спорту.

Антон Матрёнин, президент ХК «Уфа»
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии