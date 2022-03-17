ХК «Уфа» принял гостей из Федерации хоккея России

Специалисты приехали на презентацию национальной программы подготовки спортсменов «Красная Машина». Она была разработана в 2018 году и призвана стандартизировать российский хоккей. В рамках программы «Красная Машина» было предусмотрено проведение мастер-классов, а также обучение тренировочному процессу.
В рамках круглого стола о проблемах развития хоккея в Башкортостане стороны согласовали проведение подобных мастер-классов по программе «Красная Машина» в ряде районов республики. Тренерский штаб ХК «Уфа» ранее уже совершил семь выездов в различные районы Башкортостана. Добавим, что хоккейный клуб «Уфа» сейчас – единственный в республике, где детей обучают по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».