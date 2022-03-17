В Башкирии цена на сахар выросла на 20% за неделю

Специалисты Башстата продолжают активно мониторить стоимость социально значимых товаров в магазинах республики.
Так, стало известно, что больше всего за неделю в регионе подорожал обычный сахар. Цена на товар выросла на 20,4%. Теперь килограмм сахара в среднем можно приобрести за 71,19 рубль. При этом цена на продукт продолжает меняться.
Также значительно выросли в цене помидоры (10,3%) и бананы (8,6%). Выросли в цене также вареная колбаса (3,6%), сухие молочные смеси для детского питания (3,6%), морковь (3,5%), макаронные изделия (3,5%), гречневая крупа (3,2%), белокочанная капуста (2,9%), маргарин (2,9%), подсолнечное масло (2,8%), вермишель (2,7%), свекла (2,6%).
А вот дешевле стали лишь огурцы (7,3%) и сосиски, сардельки (1,1%).