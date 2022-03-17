Максим Забелин прокомментировал информацию о дефиците лекарств в аптеках

Запасов L-тироксина достаточно, это подтверждает Минздрав России. Сейчас в стране есть 10 млн упаковок этого лекарства. Из них около миллиона продаются в аптеках.
Минпромторг напомнил, что ажиотажная скупка ведет к искусственному исчезновению товаров с полок. Как сообщил вице-премьер правительства республики - министр здравоохранения Максим Забелин, весь перечень жизненно важных препаратов, более 800 наименований, присутствует в Башкирии. Отказов в поставке лекарств от партнёров – нет.
Стратегический запас создавать не надо, так как срок годности у препаратов имеется и граждане просто могут потерять свои деньги. По словам министра здравоохранения, цены на жизненно важные препараты регулируются государством, поэтому дорожать они не должны.