В Уфе пенсионерку обманула лже-целительница

Пресс-служба МВД по республике передает, что неизвестная женщина остановила заявительницу на улице и заверила, что умеет исцелять людей. Целительница спросила у пенсионерки, беспокоит ли её что-нибудь, а когда та пожаловалась на боли в животе, сразу предложила свою помощь.

Доверчивая пенсионерка привела целительницу домой. Колдунья попросила у неё воду, соль и деньги для обряда. После «мистических» манипуляций, она заверила, что боль пройдёт через три дня, и попросила проводить до остановки. Лишь когда пенсионерка вернулась домой, она заметила пропажу 90 тысяч рублей. После этого уфимка обратилась в полицию.