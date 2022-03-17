Власти Башкортостана намерены зафиксировать цену на сахар

По мнению премьер-министра правительства Андрея Назарова, это поможет снизить ажиотаж, который появился на рынке. Сахарный песок пропал со многих прилавков, потому что поставщики не успевали доставлять продукт.
Из-за повышенного спроса некоторые магазины начали поднимать цену. В ситуацию даже вмешалась Федеральная антимонопольная служба, которая начала антикартельные проверки крупнейших производителей этого товара. Никакого дефицита, по словам чиновников, нет.
А установление фиксированной стоимости не позволит торговцам играть на рынке.