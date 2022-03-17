Жители Башкирии смогут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Президент России пригласил команды регионов для участия в проекте «Сильные идеи для нового времени». Форум нацелен на сбор смелых идей для развития страны. Благодаря проекту любой желающий может предоставить предложения по развитию своего города, региона и страны.
Идеи собираются по самым разным направлениям – все, что так или иначе ведет к улучшению жизни в регионе и стране: как приобщить людей к здоровому образу жизни, как помочь ребенку выбрать профессию, какие условия нужны для развития городов и сел, как снизить барьеры для бизнеса и многое-многое другое. Перечень направлений и тем, по которым принимаются идеи, есть на платформе ideas.roscongress.org. Там же можно оформить заявку. Сбор уже стартовал и завершится 1 апреля 2022 года.
Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. На нем представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. Дата и место проведения объявят позже.
Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошёл в ноябре 2020 года. На него поступило 15 тысяч идей со всех регионов страны. Башкортостан вошёл в четвёрку по количеству предложений, жители республики внесли 615 идей. Девять из них вошли в топ-лист Агентства стратегических инициатив.