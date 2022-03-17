Жители Башкирии смогут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Президент России пригласил команды регионов для участия в проекте «Сильные идеи для нового времени». Форум нацелен на сбор смелых идей для развития страны. Благодаря проекту любой желающий может предоставить предложения по развитию своего города, региона и страны.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений.

Владимир Путин, Президент России 

Идеи собираются по самым разным направлениям – все, что так или иначе ведет к улучшению жизни в регионе и стране: как приобщить людей к здоровому образу жизни, как помочь ребенку выбрать профессию, какие условия нужны для развития городов и сел, как снизить барьеры для бизнеса и многое-многое другое. Перечень направлений и тем, по которым принимаются идеи, есть на платформе ideas.roscongress.org. Там же можно оформить заявку. Сбор уже стартовал и завершится 1 апреля 2022 года. 

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. На нем представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. Дата и место проведения объявят позже.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошёл в ноябре 2020 года.  На него поступило 15 тысяч идей со всех регионов страны. Башкортостан вошёл в четвёрку по количеству предложений, жители республики внесли 615 идей. Девять из них вошли в топ-лист Агентства стратегических инициатив.

То, что республика вошла в число лидеров по количеству предложений для форума «Сильные идеи для нового времени», еще раз говорит о том, что в Башкортостане много активных, талантливых и прогрессивно мыслящих людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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