В Уфе на общем балконе нашли тело женщины

В Туймазинском районе перед судом предстанет 33-летний мужчина. Его обвинили в жестоком убийстве женщины.
24 февраля этого года в доме по улице Бакалинской на балконе 5 этажа было найдено тело 42-летней женщины. Следователи сразу установили следы криминального характера.
Выяснилось, что накануне компания из двух мужчин и двух женщин проводила вечер за распитием спиртных напитков. Один из отдыхающих поругался со знакомой из-за того, что ранее она вызывала полицию из-за шума. В ходе ссоры мужчина жестоко избил оппонентку, а когда его друзья ушли в гости, проложил избиение с новой силой. От полученных травм несчастная скончалась на месте происшествия. Тело он вынес на балкон дома.
Подозреваемого задержали на следующий день. Под тяжестью доказательств он сознался в содеянном. Пока мужчина заключен под стражу. Проводится дальнейшее расследование.