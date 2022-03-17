В Уфе на общем балконе нашли тело женщины

Выяснилось, что накануне компания из двух мужчин и двух женщин проводила вечер за распитием спиртных напитков. Один из отдыхающих поругался со знакомой из-за того, что ранее она вызывала полицию из-за шума. В ходе ссоры мужчина жестоко избил оппонентку, а когда его друзья ушли в гости, проложил избиение с новой силой. От полученных травм несчастная скончалась на месте происшествия. Тело он вынес на балкон дома.