Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе заработает Восточный выезд

Санкции – не помеха. Строительство Восточного выезда в Уфе будет завершено в срок. Об этом сегодня в ходе посещения объекта заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. На данный момент работы выполнены почти на 40 процентов, параллельно ведется возведение моста через реку Уфа и скоростной автомагистрали до трассы М5 протяженностью 10 километров.

Первые автомобили уже ездят по тоннелю, правда, пока это строительная техника. Работа кипит каждый день. В прошлом году оба сечения удалось соединить друг с другом, и теперь есть возможность пройти весь тоннель от въезда и до выезда. Под землей этот путь составляет 1276 метров. Особое внимание уделяется безопасности сооружения.

По словам строителей, уфимский тоннель – уникальный объект, поскольку максимальная глубина его залегания – более 60 метров. Для сравнения, это высота 20-этажного дома. Работы на замороженном объекте начались в феврале 2020 года и с тех пор не останавливались ни на один день.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе заработает Восточный выезд

На объекте трудятся порядка 2500 человек и 357 единиц техники. Работы на крупнейшем инфраструктурном проекте в Приволжском федеральном округе ведутся согласно графику. Несмотря ни на что.

Учитывая то, что мы сюда уже много вложили, и та доля, которая осталась, конечно, тоже огромная, но я думаю, что нам всё по силам. Не такая трагичная история в связи с повышением цен. Поэтому, собственно, мы сегодня и хотели посмотреть, чтобы темпы строительства, которые набраны с февраля 2020 года, не останавливались. И пока всё, что здесь происходит, говорит о том, что по плану к концу 2023 года, ну или по крайней мере к первой половине 2024 года мы Восточный выезд запустим.     

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Восточный выезд – это не только подземный тоннель, но и мост через реку Уфа, и 10-километровая скоростная автомагистраль с выходом на федеральную трассу М5. После окончания строительства объект будет способствовать не только сокращению пробок в городе.

Фото №2 - Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе заработает Восточный выезд
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Мы получим возможность развивать территорию Зауфимья. Они сразу начнут пользоваться спросом. Кроме того, у всех жителей Уфы, Забелья, Затона будет возможность очень быстро попасть на эту сторону двух рек. Понятно, что это крайне комфортное перемещение. То есть буквально за 10 минут ты попадаешь с одного конца города в другой.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

При этом даже проезжая под землей на глубине более 60 метров, автолюбители будут оставаться на связи. В тоннеле уже работает Wi-Fi. Ну а санкции не сильно повлияют на этапы строительства.

Проходки в тоннеле мы планируем завершить в 4 квартале этого года. Темпы не сбавляем? несмотря на те сложности, которые на текущий момент имеются. У нас есть ряд мероприятий, чтобы компенсировать те вопросы, которые возникают с импортными материалами. Есть альтернативные источники поставок, над которыми мы  работаем. 

Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании

Реализация крупных инфраструктурных проектов продолжается. По ходу вносятся лишь небольшие корректировки. Тем не менее и Восточный выезд, и полная реконструкция автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Воровского будут сданы в срок. Деньги под это выделены, строительству ничего не помешает.

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