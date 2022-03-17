Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе заработает Восточный выезд

Санкции – не помеха. Строительство Восточного выезда в Уфе будет завершено в срок. Об этом сегодня в ходе посещения объекта заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. На данный момент работы выполнены почти на 40 процентов, параллельно ведется возведение моста через реку Уфа и скоростной автомагистрали до трассы М5 протяженностью 10 километров.
Первые автомобили уже ездят по тоннелю, правда, пока это строительная техника. Работа кипит каждый день. В прошлом году оба сечения удалось соединить друг с другом, и теперь есть возможность пройти весь тоннель от въезда и до выезда. Под землей этот путь составляет 1276 метров. Особое внимание уделяется безопасности сооружения.
По словам строителей, уфимский тоннель – уникальный объект, поскольку максимальная глубина его залегания – более 60 метров. Для сравнения, это высота 20-этажного дома. Работы на замороженном объекте начались в феврале 2020 года и с тех пор не останавливались ни на один день.
На объекте трудятся порядка 2500 человек и 357 единиц техники. Работы на крупнейшем инфраструктурном проекте в Приволжском федеральном округе ведутся согласно графику. Несмотря ни на что.
Восточный выезд – это не только подземный тоннель, но и мост через реку Уфа, и 10-километровая скоростная автомагистраль с выходом на федеральную трассу М5. После окончания строительства объект будет способствовать не только сокращению пробок в городе.
При этом даже проезжая под землей на глубине более 60 метров, автолюбители будут оставаться на связи. В тоннеле уже работает Wi-Fi. Ну а санкции не сильно повлияют на этапы строительства.
Реализация крупных инфраструктурных проектов продолжается. По ходу вносятся лишь небольшие корректировки. Тем не менее и Восточный выезд, и полная реконструкция автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Воровского будут сданы в срок. Деньги под это выделены, строительству ничего не помешает.