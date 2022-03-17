Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе заработает Восточный выезд

Санкции – не помеха. Строительство Восточного выезда в Уфе будет завершено в срок. Об этом сегодня в ходе посещения объекта заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. На данный момент работы выполнены почти на 40 процентов, параллельно ведется возведение моста через реку Уфа и скоростной автомагистрали до трассы М5 протяженностью 10 километров.

Первые автомобили уже ездят по тоннелю, правда, пока это строительная техника. Работа кипит каждый день. В прошлом году оба сечения удалось соединить друг с другом, и теперь есть возможность пройти весь тоннель от въезда и до выезда. Под землей этот путь составляет 1276 метров. Особое внимание уделяется безопасности сооружения.

По словам строителей, уфимский тоннель – уникальный объект, поскольку максимальная глубина его залегания – более 60 метров. Для сравнения, это высота 20-этажного дома. Работы на замороженном объекте начались в феврале 2020 года и с тех пор не останавливались ни на один день.

На объекте трудятся порядка 2500 человек и 357 единиц техники. Работы на крупнейшем инфраструктурном проекте в Приволжском федеральном округе ведутся согласно графику. Несмотря ни на что.

Учитывая то, что мы сюда уже много вложили, и та доля, которая осталась, конечно, тоже огромная, но я думаю, что нам всё по силам. Не такая трагичная история в связи с повышением цен. Поэтому, собственно, мы сегодня и хотели посмотреть, чтобы темпы строительства, которые набраны с февраля 2020 года, не останавливались. И пока всё, что здесь происходит, говорит о том, что по плану к концу 2023 года, ну или по крайней мере к первой половине 2024 года мы Восточный выезд запустим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Восточный выезд – это не только подземный тоннель, но и мост через реку Уфа, и 10-километровая скоростная автомагистраль с выходом на федеральную трассу М5. После окончания строительства объект будет способствовать не только сокращению пробок в городе.

Мы получим возможность развивать территорию Зауфимья. Они сразу начнут пользоваться спросом. Кроме того, у всех жителей Уфы, Забелья, Затона будет возможность очень быстро попасть на эту сторону двух рек. Понятно, что это крайне комфортное перемещение. То есть буквально за 10 минут ты попадаешь с одного конца города в другой. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

При этом даже проезжая под землей на глубине более 60 метров, автолюбители будут оставаться на связи. В тоннеле уже работает Wi-Fi. Ну а санкции не сильно повлияют на этапы строительства.

Проходки в тоннеле мы планируем завершить в 4 квартале этого года. Темпы не сбавляем? несмотря на те сложности, которые на текущий момент имеются. У нас есть ряд мероприятий, чтобы компенсировать те вопросы, которые возникают с импортными материалами. Есть альтернативные источники поставок, над которыми мы работаем. Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании