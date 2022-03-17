Радий Хабиров посетил строительную площадку Уфимского хосписа

Мы когда его начинали, мы же не понимали. Шаг за шагом думали, как он будет. Хороший объект. Есть печаль, когда человек болеет. Мы хотим наперекор: есть жизнь, и эту жизнь, сколько бог отмерил, надо прожить в хороших условиях. В этом смысл. Поэтому не жалеем ничего. Кто занимается этим, все лучшее делают. Причем я их не заставлял, все сами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан