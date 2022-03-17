Радий Хабиров посетил строительную площадку Уфимского хосписа

Учреждение для оказания паллиативной помощи возводится за торговым центром «Мега». Социальный объект строится  на пожертвования. Средства, которые вложены на сегодня, –  более  500 млн рублей.

Будущий хоспис уже приобрел реальные очертания. Возведение коробки здания на сегодня завершено полностью. Медучреждение будет состоять из трех основных блоков: детского, административного и взрослого. Масштаб всей площади здания огромен – почти 13 тысяч квадратных метров.

В детском и административном тепло уже есть. Готовы приступить к чистовым работам. Большую часть благоустройства сделали. Много что сделано в части озеленения. Котельная построена. Ограждение сделано.

Марат Ахмадуллин, генеральный директор треста «Башгражданстрой»

Сегодня на строительной площадке побывал глава республики. Радий Хабиров отметил, что в России это первое подобное учреждение, которое изначально строится как хоспис. В Башкортостане в паллиативной помощи нуждаются более 23 тысяч взрослых и более 700 детей. Для их комфортного пребывания здесь будут созданы все условия.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил строительную площадку Уфимского хосписа

Мы когда его начинали, мы же не понимали. Шаг за шагом думали, как он будет. Хороший объект. Есть печаль, когда человек болеет. Мы хотим наперекор: есть жизнь, и эту жизнь, сколько бог отмерил, надо прожить в хороших условиях. В этом смысл. Поэтому не жалеем ничего. Кто занимается этим, все лучшее делают. Причем я их не заставлял, все сами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Хоспис рассчитан на 60 коек, 20 из них – для детей. Более того, оборудуют гостевые комнаты для родственников. И в целом идея хосписа не только в оказании медицинской помощи, но и в создании домашнего уюта. Почти  90 процентов территории займут зеленые насаждения.

БАШКОРТТАР-БСТ

На территории хосписа за осенний период были высажены кустарники, кизильник, яблони, гортензия. Концепция посадки – чтобы пациенты круглый год наслаждались цветением.

Наталья Филиппова, начальник подразделения МБУ «Горзеленхоза» г. Уфы

Общая стоимость объекта – более одного миллиарда рублей. Из-за сильного повышения цен на стройматериалы и оборудование эту  сумму придется корректировать.

Строительство завершено более чем на 50 процентов. Принять участие в возведении важного объекта может любой желающий. Информация есть на официальном сайте.

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