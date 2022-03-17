Радий Хабиров посетил строительную площадку Уфимского хосписа

Учреждение для оказания паллиативной помощи возводится за торговым центром «Мега». Социальный объект строится на пожертвования. Средства, которые вложены на сегодня, – более 500 млн рублей.
Будущий хоспис уже приобрел реальные очертания. Возведение коробки здания на сегодня завершено полностью. Медучреждение будет состоять из трех основных блоков: детского, административного и взрослого. Масштаб всей площади здания огромен – почти 13 тысяч квадратных метров.
Сегодня на строительной площадке побывал глава республики. Радий Хабиров отметил, что в России это первое подобное учреждение, которое изначально строится как хоспис. В Башкортостане в паллиативной помощи нуждаются более 23 тысяч взрослых и более 700 детей. Для их комфортного пребывания здесь будут созданы все условия.
Хоспис рассчитан на 60 коек, 20 из них – для детей. Более того, оборудуют гостевые комнаты для родственников. И в целом идея хосписа не только в оказании медицинской помощи, но и в создании домашнего уюта. Почти 90 процентов территории займут зеленые насаждения.
Общая стоимость объекта – более одного миллиарда рублей. Из-за сильного повышения цен на стройматериалы и оборудование эту сумму придется корректировать.
Строительство завершено более чем на 50 процентов. Принять участие в возведении важного объекта может любой желающий. Информация есть на официальном сайте.