В Уфе достроят два проблемных дома на Лесотехникума

280 уфимских семей всё-таки получат долгожданные квартиры. Два долгостроя на улице Лесотехникума будут завершены. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как здания передали Фонду защиты прав дольщиков и за работу принялся новый застройщик. Годы простоя и местами некачественная работа предыдущей компании создают сложности, но строители с ними успешно справляются.
Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Эта стройка вынудила их взять фразу на вооружение. Приходится не просто доделывать, а переделывать за предыдущим застройщиком. Одно из самых сложных – укрепление конструктива верхнего этажа.
Сегодня здесь если и должны были ездить экскаваторы, то только игрушечные в детской песочнице. Застройщик «Сомострой» обещал сдать объект ещё в 2018 году. Но постепенно активность на площадке падала, и стройка встала. Компания с миллионными долгами перед подрядчиками была признана банкротом. Несколько лет будущее зданий было под вопросом. Пока в прошлом году дома не передали республиканскому Фонду защиты прав дольщиков.
К работам новый застройщик «Альянс-Строй» приступил в конце прошлого года. Уже с нуля вырыт котлован подземного паркинга, ведутся монолитные работы. Многое приходится разбирать. И если в одном здании сделать это можно намного быстрее, снимая окна целыми этажами, то с его соседом строителям придется помучаться.
За годы простоя здания промерзли. Рабочие убирают старую штукатурку и вновь готовят стены к выравниванию. Мародеры растащили проводку, которую теперь придется восстанавливать. Жилой комплекс будет выглядеть как на изначальном проекте, но новый застройщик всё-таки внесет свои штрихи.
Для дольщиков сдача дома станет долгожданным новогодним подарком. Благоустройство и строительство зданий завершат в декабре.