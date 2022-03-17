В Уфе достроят два проблемных дома на Лесотехникума

280 уфимских семей всё-таки получат долгожданные квартиры. Два долгостроя на улице Лесотехникума будут завершены. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как здания передали Фонду защиты прав дольщиков и за работу принялся новый застройщик. Годы простоя и местами некачественная работа предыдущей компании создают сложности, но строители с ними успешно справляются.

Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Эта стройка вынудила их взять фразу на вооружение. Приходится не просто доделывать, а переделывать за предыдущим застройщиком. Одно из самых сложных – укрепление конструктива верхнего этажа.

Ситуация была плачевная, ну взялись. Укрепляли монолит, который потерял прочность, 70% канализации переложили. Хабир Мустафин, главный инженер строительной компании «Альянс-Строй»

Сегодня здесь если и должны были ездить экскаваторы, то только игрушечные в детской песочнице. Застройщик «Сомострой» обещал сдать объект ещё в 2018 году. Но постепенно активность на площадке падала, и стройка встала. Компания с миллионными долгами перед подрядчиками была признана банкротом. Несколько лет будущее зданий было под вопросом. Пока в прошлом году дома не передали республиканскому Фонду защиты прав дольщиков.

Здесь запроектировано 140 квартир в каждом из литеров. Примерно 280 семей ждут свои квартиры. Рабочее проектирование планируем завершить до 30 марта. Завершение всех работ запланировано до 31 декабря 2022 года. Рамиль Гиниатуллин, и.о. начальника отдела капитального строительства Фонда защиты прав дольщиков

К работам новый застройщик «Альянс-Строй» приступил в конце прошлого года. Уже с нуля вырыт котлован подземного паркинга, ведутся монолитные работы. Многое приходится разбирать. И если в одном здании сделать это можно намного быстрее, снимая окна целыми этажами, то с его соседом строителям придется помучаться.

За годы простоя здания промерзли. Рабочие убирают старую штукатурку и вновь готовят стены к выравниванию. Мародеры растащили проводку, которую теперь придется восстанавливать. Жилой комплекс будет выглядеть как на изначальном проекте, но новый застройщик всё-таки внесет свои штрихи.

От себя хотим улучшить ресепшн, потому что проект старый. Хотим все сделать красивее, веселее. Виль Рамазанов, директор строительной компании «Альянс-Строй»