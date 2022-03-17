В Уфе на митинге-концерте «Своих не бросаем» выступят группа «Город 312» и Элвин Грей

Мероприятие пройдет на площади Салавата Юлаева перед Конгресс-холлом «Торатау». Как сообщил ранее глава региона Радий Хабиров, концерт организован по просьбе жителей республики, общественных и религиозных деятелей, которые поддерживают российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации в Украине.

Сейчас мы должны быть вместе. Мы должны объединиться и поддержать наших ребят, которые сейчас воюют на Украине.

В связи с проведением фестиваля завтра в Уфе ограничат движение на дорогах. Они будут действовать для всех видов транспорта с 7 утра до 5 вечера. Об этом сообщает пресс-служба столицы. Ограничение коснется улиц Заки Валиди, Гафури и Генерал-губернатора Перовского – съезда на набережную реки Уфы. Схема движения общественного транспорта тоже изменится. Автобусы поедут по улице Пушкина.