В БГПУ чествовали знаменитого выпускника Эдуарда Латыпова

Сегодня в стенах Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы состоялось чествование Эдуарда Латыпова. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине несколько лет назад закончил этот вуз, а сегодня вернулся в университет вместе с другими почётными гостями – Павлом Муслимовым, Максимом Чудовым и Виктором Никитиным.
Только вчера Эдуард Латыпов стал чемпионом России по биатлону, а сегодня пришёл на встречу со студентами своего вуза. Одна из традиций акмуллинского университета – чествование студентов и выпускников, которые удостоились звания заслуженного мастера спорта России. Поэтому сегодня в спортзале вуза состоялось торжественное поднятие именного свитера Эдуарда Латыпова.
После торжественной церемонии наступила неофициальная часть. Студенты университета получили уникальную возможность пообщаться со спортсменами, которые побывали на главном спортивном состязании – Зимних Олимпийских играх.
На встрече биатлонисты рассказывали необычные истории из своей карьеры и отвечали на вопросы студентов. Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов, к примеру, поведал историю о том, как они вместе с командой однажды едва не опоздали на старт одной из гонок на кубке мира.
Также на встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве БГПУ имени Акмуллы с Федерацией лыжных гонок и биатлона республики Башкортостан. А ректор вуза вручил благодарственные письма своим легендарным воспитанникам. Виктор Никитин и Павел Муслимов закончили БГПУ имени Акмуллы еще в 1996-м году.
Самый приятный момент для всех участников встречи наступил в завершение встречи. Студенты вуза получили возможность взять автограф и сфотографироваться со своими кумирами. Наибольший ажиотаж вызвал, конечно, Эдуард Латыпов. Но трёхкратный призёр Олимпийских игр не отказал в селфи никому.