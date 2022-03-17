В БГПУ чествовали знаменитого выпускника Эдуарда Латыпова

Сегодня в стенах Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы состоялось чествование Эдуарда Латыпова. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине несколько лет назад закончил этот вуз, а сегодня вернулся в университет вместе с другими почётными гостями – Павлом Муслимовым, Максимом Чудовым и Виктором Никитиным.

Только вчера Эдуард Латыпов стал чемпионом России по биатлону, а сегодня пришёл на встречу со студентами своего вуза. Одна из традиций акмуллинского университета – чествование студентов и выпускников, которые удостоились звания заслуженного мастера спорта России. Поэтому сегодня в спортзале вуза состоялось торжественное поднятие именного свитера Эдуарда Латыпова.

Мне приятно, что меня так встретили, это останется в моей памяти. Это будет пример для студентов: несмотря ни на что, можно добиться успеха. Самое главное – стремиться к своей мечте. Эдуард Латыпов, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр

После торжественной церемонии наступила неофициальная часть. Студенты университета получили уникальную возможность пообщаться со спортсменами, которые побывали на главном спортивном состязании – Зимних Олимпийских играх.

На встрече биатлонисты рассказывали необычные истории из своей карьеры и отвечали на вопросы студентов. Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов, к примеру, поведал историю о том, как они вместе с командой однажды едва не опоздали на старт одной из гонок на кубке мира.

Всё это ведёт к популяризации нашего вида спорта. Буду неоднократно говорить, что те люди, за которых болела вся общественность, те люди, в которых вкладывается много сил и финансов, они должны и обязаны посещать столь значимые мероприятия. Максим Чудов, председатель Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Башкортостан

Также на встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве БГПУ имени Акмуллы с Федерацией лыжных гонок и биатлона республики Башкортостан. А ректор вуза вручил благодарственные письма своим легендарным воспитанникам. Виктор Никитин и Павел Муслимов закончили БГПУ имени Акмуллы еще в 1996-м году.

Хороший, я бы даже сказал, суперформат. Я закончил этот вуз, и мой воспитанник тоже закончил этот вуз, и сейчас в данный момент воспитанник Имаев тоже в этом вузе учится. Наши традиции сохраняются, сотрудничество сохраняется. Виктор Никитин, заслуженный тренер России по биатлону