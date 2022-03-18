Водитель погиб: стали известны подробности аварии с автобусом в Уфе

Накануне, 17 марта, в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Подробности сообщили в ГИБДД Башкирии.

Перед ВДНХ столкнулись ВАЗ-2114, за рулем которого находился 71-летний мужчина, и автобус, который следовал по маршруту ОК «Сипайловский» — Телецентр. Пассажирским транспортом управлял 34-летний мужчина. В салоне находилось 12 пассажиров. Помощь врачей потребовалась лишь 34-летней пассажирке автобуса.

71-летний водитель нуждался в госпитализации, однако при транспортировке в больницу скончался. Причину случившегося предстоит установить. Возможно, пожилому водителю стало плохо за рулём.