Жители Башкирии пользовались водой с бактериями и марганцем

Прокуратура Башкирии выявила нарушения при поставке жителям региона воды. Жители нескольких сельсоветов получали в дома техническую воду.
Проверку проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. В пробах воды были выявлены бактерии и марганец, то есть вода не соответствовала санитарным требованиям. Техническую воду получили жители Жуковского, Ольховского, Булгаковского, Чесноковского, Миловского и Зубовского сельсоветов.
В судебном порядке администрации муниципалитетов поручили обеспечить бесперебойную поставку питьевой воды. В адрес главы администрации Уфимского района вынесено представление.