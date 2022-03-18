Жители Башкирии пользовались водой с бактериями и марганцем

Проверку проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. В пробах воды были выявлены бактерии и марганец, то есть вода не соответствовала санитарным требованиям. Техническую воду получили жители Жуковского, Ольховского, Булгаковского, Чесноковского, Миловского и Зубовского сельсоветов.