В Туймазах состоялась юбилейная «Территория женского счастья»

В Туймазах состоялась юбилейная 20-я «Территория женского счастья». Для участниц работали стилисты, косметологи и психологи. Впервые были открыты сразу четыре выездные медицинские бригады: передвижной центр диагностики «Поезд здоровья», фельдшерско-акушерский пункт, маммограф, выездная стоматология.
Бесплатные консультации проводили сосудистый хирург, кардиолог, трихолог-дерматолог, онколог, маммолог, акушер-гинеколог и другие. Более 500 человек смогли получить квалифицированную помощь – прошли диагностические исследования и экспресс-тестирования.
Завершением дня и замечательным подарком для женщин стало выступление популярного башкирского этно-музыканта ZAINETDIN.