В Уфе прошел первый брифинг нового мэра Ратмира Мавлиева

Также, как и рейтинг тех, у кого высокие показатели, составили антирейтинг, который показывает наличие двойной морали или коррупционных рисков. Такой интересный отчет, но показать его не могу. Это я говорю для того, чтобы показать вам, что кадровый вопрос не будем решать с бухты-барахты, а будем опираться на мнение профессионалов, будем проводить кадровый аудит.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы