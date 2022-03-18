В Уфе прошел первый брифинг нового мэра Ратмира Мавлиева

Новый мэр Уфы делает ставку на молодые кадры. Сегодня в городской администрации прошел первый брифинг Ратмира Мавлиева. В своей работе хочется опираться на команду молодых ребят, заявил градоначальник. Также он затронул тему подготовки к 450-летию башкирской столицы.
К сожалению, планы пересматриваются, исходя из нынешней ситуации в экономике. Она может отразиться и на поступлениях в городской бюджет. Однако проекты, которые уже начали, будут поддержаны. Продолжатся и «Инвестиционные часы». Также Ратмир Мавлиев рассказал о недавно созданном закрытом рейтинге сотрудников городской администрации. Были выявлены лидеры среди заместителей и глав районов.