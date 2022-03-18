В Уфе прошел первый брифинг нового мэра Ратмира Мавлиева

Новый мэр Уфы делает ставку на молодые кадры. Сегодня в городской администрации прошел первый брифинг Ратмира Мавлиева. В своей работе хочется опираться на команду молодых ребят, заявил градоначальник. Также он затронул тему подготовки к 450-летию башкирской столицы.

К сожалению, планы пересматриваются, исходя из нынешней ситуации в экономике. Она может отразиться и на поступлениях в городской бюджет. Однако проекты, которые уже начали, будут поддержаны. Продолжатся и «Инвестиционные часы». Также Ратмир Мавлиев рассказал о недавно созданном закрытом рейтинге сотрудников городской администрации. Были выявлены лидеры среди заместителей и глав районов.

Также, как и рейтинг тех, у кого высокие показатели, составили антирейтинг, который показывает наличие двойной морали или коррупционных рисков. Такой интересный отчет, но показать его не могу. Это я говорю для того, чтобы показать вам, что кадровый вопрос не будем решать с бухты-барахты, а будем опираться на мнение профессионалов, будем проводить кадровый аудит.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы
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