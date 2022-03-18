Эксперты рассказали, как изменилась экономика России

На Россию за короткое время было наложено большое количество санкций. Среди них и запрет на сотрудничество с различными компаниями, был запрещён въезд в страны некоторым чиновникам и бизнесменам. Специалисты и эксперты оценили, как отразятся новые санкции на экономике России в целом и на экономике Башкирии в частности. Своим мнением они поделились с корреспондентам ИА «Башинформ».
Руководство западных стран надеялось, что санкции повлияют на нашу экономику, остановят экономическое развитие и заставят нас пожалеть об этом. Но, как показывает статистика, не вышло! Например, один из основных экономических показателей, валовой региональный продукт в Башкирии в 2014 году был на уровне 1,3 триллиона, а сейчас более двух триллионов и в планах нарастить к 2024 году до 2,5 триллионов. Республика бьет рекорды по объемам инвестиций в экономику, как внутренним, так и внешним. Даже по основным показателям мы с вами видим, что цели вот этого санкционного давления не достигнуты, более того, санкции заставили мобилизовать собственные ресурсы и искать варианты развития в том числе и по импортозамещению в таких важных сферах, как продукты питания, сельское хозяйство.Денис Чувилин, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и маркетинга Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук
Главное событие последних восьми лет - слом общественного сознания подавляющего большинства граждан, причем как простых граждан, так и политических элит. За последние восемь лет начался дрейф, смена курса в сторону осознания наших национальных интересов. Отброшены в сторону иллюзии, какие-то старые комплексы, что заграница нам поможет, достаточно добывать нефть, торговать ресурсами и вписываться в экономику Запада. Россия и ее народ возвращается к своим национальным интересам, реализации своей цивилизационной миссии.Рустем Латыпов, доктор политических наук, профессор кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ
То, что случилось восемь лет назад, дало уверенность людей в одной фразе - «Мы можем все». Мы не бросаем своих и защищаем людей, которых унижали по признаку того, что они не украинцы, и заставляли изучать чужой язык. Мы можем построить и крымский мост. Мы можем создать очень хорошее вооружение - и сирийские события показали, какие у нас есть ракетные силы и армия, которой мы гордимся. Мы можем выдержать любые санкции. Самое главное, мы не испортились как люди. У нас нет антиукраинских настроений, мы жалеем простых людей, они оболванены своим руководством, а для нас все равно родные. У нас нет никакой истерии, как там на Западе, который кажется цивилизованной культурой, но воюет с Чайковским, Достоевским, запрещает шахматистов и паралимпийцев. Это позор, так нельзя поступать, но мы понимаем это и не кричим унизительные слова и не оскорбляем Европу, Америку и тем более украинцев. Мы не сломались, выросли на голову и уверены, что сложности, как всегда, пройдут.Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Общественной палаты РБ
Многие страны в мире смирились, чтобы жить, согнув спину, подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут во многих странах, к сожалению, и в Европе, но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наш суверенитет. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией.Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Фото: ИА «Башинформ».