В Башкирии вынесли приговор водителю КамАЗа, из-за которого погибли три человека

В Башкирии перед судом предстал житель Благовещенского районе. По вине мужчины в аварии погибли три человека.

В июне 2021 года на 69 км Чишмы – Киргиз-Мияки мужчина на КамАЗе отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». В результате столкновения погибли три пассажира легкового авто. Среди погибших – 13-летняя девочка. Водитель авто и 6-летний пассажир получили тяжелые травмы.