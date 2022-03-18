В Башкирии вынесли приговор водителю КамАЗа, из-за которого погибли три человека

В Башкирии перед судом предстал житель Благовещенского районе. По вине мужчины в аварии погибли три человека.
В июне 2021 года на 69 км Чишмы – Киргиз-Мияки мужчина на КамАЗе отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». В результате столкновения погибли три пассажира легкового авто. Среди погибших – 13-летняя девочка. Водитель авто и 6-летний пассажир получили тяжелые травмы.
Водитель КамАЗа свою вину полностью признал. Суд также признал его виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортными средствами на 2 года. Мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 4,4 млн рублей. Прокуратура намерена добиться ужесточения наказания.