В Башкирии нашли виноватых в смерти пяти человек от угарного газа

В период с 2013 по 2014 года при строительстве дома по улице Чеверева были допущены грубейшие ошибки, которые провоцировали накопление природного газа в квартирах. О нарушениях было известно, однако техобслуживание не проводилось. 13 января 2016 года из-за отравления угарным газом в квартире погибли две женщины 28 лет и трое детей 9, 8 и 6 лет.