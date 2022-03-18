Мэр Уфы рассказал, куда обращаться для отлова бродячих собак

Сегодня, 18 марта, новый мэр Уфы Ратмир Мавлиев провёл первый брифинг в администрации столицы.
Новоизбранный мэр напомнил о проблеме бродячих собак, которые зачастую проявляют агрессию в сторону животных и уфимцев. Власти города заключили четыре муниципальных контракта для отлова уличных животных. При этом всего месяц назад их было два. В каждом районе теперь есть выездная бригада.
Отправить заявку на отлов бездомных собак можно в диспетчерскую службу по номеру 8-917-730-03-03 (можно обратиться и по WhatsApp) или электронным почтам [email protected], [email protected] Также запросы можно направлять в администрации районов Уфы, где обнаружили бездомных собак, и в диспетчерскую службу УКХиБ мэрии по телефону 8 (347) 251-38-11 (WhatsApp: 8-986-964-13-22).