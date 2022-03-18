Мэр Уфы рассказал, куда обращаться для отлова бродячих собак

Новоизбранный мэр напомнил о проблеме бродячих собак, которые зачастую проявляют агрессию в сторону животных и уфимцев. Власти города заключили четыре муниципальных контракта для отлова уличных животных. При этом всего месяц назад их было два. В каждом районе теперь есть выездная бригада.