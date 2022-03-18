Двух врачей из Башкирии избил агрессивный пациент

В Уфе перед судом предстал 36-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. Мужчину обвинили в нападении на двух врачей.

Как сообщает следственный комитет Башкирии, в июле обвиняемого доставили в больницу №21 с признаками отравления. Пациент агрессивно отреагировал на попытку врачей помочь ему. Он начал нецензурно выражаться и сломал руку врачу-токсикологу. Также пациент несколько раз ударил врача-реаниматолога, который пришел на помощь коллеге. Медик получил черепно-мозговую травму.