В Башкирии ожидается повышение цен на проезд

В Башкирии может вырасти стоимость проезда на общественном транспорте. Госкомитет республики по тарифам опубликовал проект документа, который устанавливает максимальные цены на проезд.
Стоимость проезда может вырасти на маршрутах в городе, пригородах, районах и муниципалитетах. Так, проезд по карте «Алга» в городе будет стоить 28 рублей. Сейчас цена проезда составляет 24 рубля. При оплате проезда наличными или банковской картой придётся заплатить 33 рубля, при этом сейчас нужно заплатить 29 рублей.
Вырастет цена на проезд не только в городах. Проезд в полуэкспрессах и экспрессах составит 40 рублей. Цена проезда на пригородном и межмуниципальном сообщении устанавливается из расчета 3,3 рубля за 1 км пути на одного пассажира. Одно место багажа на «межгороде» составит 27 рублей.
Цены могут вырасти уже в апреле.