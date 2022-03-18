В Башкирии ожидается повышение цен на проезд

В Башкирии может вырасти стоимость проезда на общественном транспорте. Госкомитет республики по тарифам опубликовал проект документа, который устанавливает максимальные цены на проезд.

Стоимость проезда может вырасти на маршрутах в городе, пригородах, районах и муниципалитетах. Так, проезд по карте «Алга» в городе будет стоить 28 рублей. Сейчас цена проезда составляет 24 рубля. При оплате проезда наличными или банковской картой придётся заплатить 33 рубля, при этом сейчас нужно заплатить 29 рублей.