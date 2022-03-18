В Башкортостане обсудили проекты в промышленности, экологии и сельском хозяйстве

Суммарный объём инвестиций в реализацию проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и экологии превышает 2,5 млрд рублей. Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное заседание в формате «Инвестчас», где были представлены новые проекты.
В частности, по пропарке железнодорожных цистерн, работа с энергосберегающими технологиями и в сельском хозяйстве. Генеральный директор «Гео Генезис» Антон Зубков представил проект по рекультивации земель в Сибае, которые получили техногенное загрязнение в процессе деятельности предприятия.