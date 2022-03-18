В Башкортостане обсудили проекты в промышленности, экологии и сельском хозяйстве

Первое, что ничего вредного после переработки не будет, а извлечены токсичные элементы. Отходы будут менее опасны, чем они сейчас.

Дмитрий Радченко, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр