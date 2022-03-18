В Башкортостане обсудили проекты в промышленности, экологии и сельском хозяйстве

Суммарный объём инвестиций в реализацию проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и экологии превышает 2,5 млрд рублей. Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное заседание в формате «Инвестчас», где были представлены новые проекты.

В частности, по пропарке железнодорожных цистерн, работа с энергосберегающими технологиями и в сельском хозяйстве. Генеральный директор «Гео Генезис» Антон Зубков представил проект по рекультивации земель в Сибае, которые получили техногенное загрязнение в процессе деятельности предприятия.

Первое, что ничего вредного после переработки не будет, а извлечены токсичные элементы. Отходы будут менее опасны, чем они сейчас.

Дмитрий Радченко, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр
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