Социальный контракт: как малоимущим жителям Башкирии получить господдержку

В Башкирии продолжает работу адресная социальная помощь на основании социального контракта. С ее помощью можно получить субсидию в четверть миллиона рублей на открытие собственного дела или индивидуальную программу по выходу из сложной жизненной ситуации с ежемесячными выплатами.

Покупка оказалось своевременной. Сейчас такое оборудование стоит почти на 50% дороже. Станок и инструменты закупили на средства господдержки. У Артура и Евгения свое производство детских кроватей. Когда запустили дело, начали мониторить программы поддержки малого бизнеса. Так узнали об адресной социальной помощи.

Собрали документы, подготовили бизнес-план, защитились. Ждали некоторое время, потом нам выделили субсидию. Она помогла для развития и дала хороший толчок. Евгений Кормщиков, предприниматель

Детские кровати продают через соцсети и маркетплейсы. Сейчас на производстве вместе с Артуром и Евгением работают ещё два сотрудника. В планах – расширить ассортимент продукции и, как следствие, увеличить количество рабочих мест. А вдохновил ребят на производство детской мебели сын Артура.

У нас кроватки в виде домика. Почему сомик? Нашего сына зовут Самир. Ласково мы называем его Сомик. Артур Багданов, предприниматель

Получить субсидию в размере 250 тысяч рублей могут малоимущие граждане. Чаще всего участники программы выбирают такие направления как автосервис, косметические салоны, массажные кабинеты, но есть и неочевидные варианты – детский футбольный клуб. К подготовке бизнес-плана, советуют специалисты, нужно подойти со всей ответственностью. Жюри серьезное.

В комиссию входят бизнес-шерифы, представители службы занятости. Советовал бы ориентироваться на те специальности, которые востребованы. Ридан Ахьямов, директор центра занятости населения г. Уфы

Если вы не стремились уйти в бизнес, но ваш доход ниже прожиточного минимума, вы можете воспользоваться другим видом социального контракта. Для вас разработают программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Согласно ей вам будут производить выплаты. Главное отличие от обычного пособия в том, что это «целевые деньги», то есть представляются с определенной целью и под конкретную задачу. Соцконтракт заключается сроком от трех месяцев до одного года.

Это направление (социальный контракт) показало свою эффективность. Доходы семьи предпринимателей, которые появились и продолжают свою деятельность, увеличились, практически половина перестали быть бедными. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан