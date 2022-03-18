Жителей Башкирии приглашают пройти диспансеризацию

Медучреждения республики приглашают жителей пройти диспансеризацию. Записаться можно на сайте «Госуслуги» или по телефону вашей поликлиники. А вот в уфимской поликлинике № 3 дополнительно работает отдельное окно для записи.

За последние три недели с момента возобновления диспансеризации в Башкортостане здесь медосмотры прошли уже 500 человек.

У меня хроническое заболевание, поэтому часто прихожу. Прошла ЭКГ, сдала кровь. Врачи у нас хорошие, нас не бросают.

Анализы, ЭКГ, прием у профильных специалистов. Все это необходимо, чтобы держать свое здоровье под контролем. Врачи отмечают, что диспансеризацию нужно проходить раз в три года тем, кому от 18 до 39 лет. А после 40 лет – ежегодно и с обязательным посещением терапевта.