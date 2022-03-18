В Башкирии с начала 2022 года по вине пьяных водителей произошло 14 ДТП

С начала года в Башкирии по вине пьяных водителей произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, 15 получили травмы. Печальная статистика не пугает, похоже, только самих любителей сесть за руль подшофе.

На днях в Уфе водитель под хмельком решил скрыться от инспекторов, потребовавших его остановиться. В результате погони нарушитель устроил ДТП с другим автомобилем. Пострадало пять человек.

Виновник пытался убежать, но был задержан. А в Стерлитамаке водитель на автомобиле «ДЭУ» врезался в служебную машину мэра города. Никто не пострадал. Алкотестер показал, что рулевой был пьян. В ГИБДД отметили, что профилактические рейды проходят регулярно