ХК «Торос» уступил «Ска-Неве» в четвертом матче серии

Нефтекамский «Торос» продолжает бороться за Кубок Петрова. Команда из Башкортостана накануне провела четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф против петербургской «СКА-Невы». Гости первыми вышли вперёд и к концу второго периода уже вели в счёте – 3:1.

У «Тороса» шайбу на свой счет записал Виталий Каменев. В третьей двадцатиминутке нефтекамцы сумели забить ещё дважды, дубль оформил Каменев, ещё одну шайбу в ворота гостей отправил Ильдар Абдеев. Однако команда из Санкт-Петербурга удержала преимущество и победила со счётом 5:3. Благодаря этому успеху «СКА-Нева» увеличила отрыв в серии.