В Уфе митинг-концерт «Своих не бросаем!» собрал 28 тысяч человек

Кроме того, республика отмечает восьмую годовщину присоединения Крыма к России. На площади перед уфимским Конгресс-холлом собрались патриоты страны и те, кто поддерживает курс президента Владимира Путина. По подсчётам организаторов, в митинге-концерте приняли участие 28 тысяч человек.