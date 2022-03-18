В Уфе митинг-концерт «Своих не бросаем!» собрал 28 тысяч человек

Десятки тысяч жителей Башкортостана сегодня вышли на улицу с лозунгами «Zа мир!», «Zа Россию!», «Zа Президента!». Митинг-концерт в поддержку Донбасса и российской спецоперации на Украине прошел на площади перед Конгресс-холлом «Торатау».
Кроме того, республика отмечает восьмую годовщину присоединения Крыма к России. На площади перед уфимским Конгресс-холлом собрались патриоты страны и те, кто поддерживает курс президента Владимира Путина. По подсчётам организаторов, в митинге-концерте приняли участие 28 тысяч человек.
Глава Башкортостана Радий Хабиров, также принявший участие в мероприятии, выразил поддержку российской армии, мужественно отстаивающей безопасность страны. В рамках митинга состоялся концерт звёзд эстрады, хедлайнерами стали Elvin Grey и группа «Город 312».