Поддержка военных и старт гумконвою: как в Уфе прошел митинг-концерт «Своих не бросаем!»

Сегодня мы собрались здесь, в Уфе, столице Башкортостана. Сюда приехали жители разных городов и сёл республики, люди разных возрастов, религий и национальностей. Приехали затем, чтобы поддержать нашего Президента Владимира Владимировича Путина, нашу страну и наших воинов. Сегодня наши парни борются с нацизмом на Украине, защищают Россию и жителей многострадального Донбасса. К сожалению, есть потери. Есть потери и в нашей республике. Только что я приехал из Чишминского района, где мы проводили в последний путь героя, майора-танкиста Ильгиза Усманова. Это не первые для меня похороны наших ребят. Невыносимо больно смотреть на родителей, которые хоронят своих детей. Невыносимо больно смотреть на плачущих жён и детей. И мы сегодня должны сказать, что они становятся частью нашей большой семьи. Мы обязательно поддержим всех родных и близких погибших. И пройдём с ними по жизни рука об руку. А сегодня прошу почтить их память минутой молчания. Наши ребята сегодня на Украине. Им очень тяжело. И им нужна наша поддержка, вера в них. Слова, что мы их ждём домой живыми и невредимыми. Мы верим, что они победят. Поэтому сегодня мы все вместе должны им сказать: работайте, наши братья! Работайте, парни! За все эти годы я не раз ездил на Донбасс, в Донецкую и Луганскую народные республики. Меня связывает с ними очень много друзей и людей, которых я безмерно уважаю за их мужество. Сегодня в нашей республике гостят ребята из школы №22 города Петровское Луганской Народной Республики. Эта школа дорога нам тем, что носит имя Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. И с нами здесь директор этой школы Гульназ Камильевна Серова. У нас в республике не раз бывал и Глава Донецкой Народной Республики, очень честный и мужественный человек Денис Владимирович Пушилин. За моей спиной находится колонна грузовиков. Это наш второй гуманитарный конвой, который мы отправляем в Донецкую и Луганскую народные республики. Будет и третий, и четвёртый. Потому что совершенно точно: потомки генерала Шаймуратова своих не бросают. С любовью к братскому Донбассу! Счастливого пути. Благодарю всех вас, каждого, кто пришёл сюда по зову души. Спасибо! Мы все здесь объединены одной судьбой, одной страной. Мы сплотились вокруг нашего национального лидера, нашего Президента. И сегодня мы все говорим: Мы Zа мир без нацизма! Мы Zа Россию! Мы Zа Путина!».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан