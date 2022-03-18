Поддержка военных и старт гумконвою: как в Уфе прошел митинг-концерт «Своих не бросаем!»
«Своих не бросаем!».
Тысячи жителей Башкортостана сегодня вышли на улицу с лозунгами «Zа мир!», «Zа
Россию!», «Zа Президента!». Митинг-концерт в поддержку Донбасса и российской
спецоперации на Украине прошел на площади перед Конгресс-холлом.
Более 28 тысяч человек.
Такого массового скопления людей на площади перед Конгресс-холлом «Торатау»
никогда не было. Жители не только Уфы, но и в целом республики пришли, чтобы
выразить свою позицию.
Мы
пришли сюда со всеми вместе принять участие в акции поддержки Донбасса.
Максум Зубаиров, житель г. Уфы
Приехали
поддержать своих ребят на Донбассе, в Луганске и вообще на Украине.
Ильдар Хасанов, житель Кармаскалинского района
Нашим
военнослужащим хотелось бы сказать огромное спасибо за их мужество, чтобы они
держались. Потому что они наши защитники.
Айгуль Муртазина, жительница г. Давлеканово
Они объединились под
общим лозунгом «Своих не бросаем!». Митинг-концерт проходил в восьмую годовщину
воссоединения Крыма с Россией. По инициативе общественных деятелей мероприятие
посвятили поддержке жителей Донецкой и Луганской народных республик, Вооружённых
Сил России, участвующих в специальной операции на Украине, и в целом курса президента
страны.
Дух
нашего солдата, российского солдата, он всегда высокий, а если он еще чувствует
всемерную поддержку тыла, наших граждан, то, конечно, у него дух еще больше
повышается и он уверенно идет вперед.
Рафик Ихсанов, Герой России
Я,
честно говоря, не ожидал, что столько народу придет, я не ожидал, что такой
патриотизм в нашей стране. Я абсолютно убежден, что мы победим и не допустим третью
мировую войну. А боремся мы, вообще-то
говоря, с НАТО, а не просто с Украиной.
Эрнст Мулдашев, хирург-офтальмолог
В митинге принял участие Глава Башкортостана
Радий Хабиров. Руководитель региона выразил поддержку российской армии,
мужественно отстаивающей безопасность страны, и дал старт очередному конвою с
гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
Сегодня мы собрались
здесь, в Уфе, столице Башкортостана. Сюда приехали жители разных городов и сёл
республики, люди разных возрастов, религий и национальностей. Приехали затем,
чтобы поддержать нашего Президента Владимира Владимировича Путина, нашу страну
и наших воинов. Сегодня наши парни борются с нацизмом на Украине, защищают
Россию и жителей многострадального Донбасса. К сожалению, есть потери. Есть
потери и в нашей республике. Только что я приехал из Чишминского района, где мы
проводили в последний путь героя, майора-танкиста Ильгиза Усманова. Это не
первые для меня похороны наших ребят. Невыносимо больно смотреть на родителей,
которые хоронят своих детей. Невыносимо больно смотреть на плачущих жён и
детей. И мы сегодня должны сказать, что они становятся частью нашей большой семьи.
Мы обязательно поддержим всех родных и близких погибших. И пройдём с ними по
жизни рука об руку. А сегодня прошу почтить их память минутой молчания. Наши
ребята сегодня на Украине. Им очень тяжело. И им нужна наша поддержка, вера в
них. Слова, что мы их ждём домой живыми и невредимыми. Мы верим, что они
победят. Поэтому сегодня мы все вместе должны им сказать: работайте, наши
братья! Работайте, парни! За все эти годы я не раз ездил на Донбасс, в Донецкую
и Луганскую народные республики. Меня связывает с ними очень много друзей и
людей, которых я безмерно уважаю за их мужество. Сегодня в нашей республике
гостят ребята из школы №22 города Петровское Луганской Народной Республики. Эта
школа дорога нам тем, что носит имя Героя России, генерал-майора Минигали
Шаймуратова. И с нами здесь директор этой школы Гульназ Камильевна Серова. У
нас в республике не раз бывал и Глава Донецкой Народной Республики, очень
честный и мужественный человек Денис Владимирович Пушилин. За моей спиной
находится колонна грузовиков. Это наш второй гуманитарный конвой, который мы
отправляем в Донецкую и Луганскую народные республики. Будет и третий, и
четвёртый. Потому что совершенно точно: потомки генерала Шаймуратова своих не
бросают. С любовью к братскому Донбассу! Счастливого пути. Благодарю всех вас,
каждого, кто пришёл сюда по зову души. Спасибо! Мы все здесь объединены одной
судьбой, одной страной. Мы сплотились вокруг нашего национального лидера,
нашего Президента. И сегодня мы все говорим: Мы Zа мир без нацизма! Мы Zа
Россию! Мы Zа Путина!».
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В направлении Донбасса выехали шесть фур с
продуктами и вещами первой необходимости. Вес гуманитарного груза – почти 100
тонн. Со словами благодарности ко всем жителям республики за помощь и поддержку
обратился глава Донецкой Народной Республики.
Сегодня на нашей
земле вершится история. С оружием в руках вместе с российской армией мы
изгоняем нацистов из наших городов и сел. Мы сражаемся не только за Донбасс, но
и за безопасность большой России. 80 лет назад на нашей земле била фашистов 112-я Башкавдивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова. Герой
России Шаймуратов пал смертью храбрых 23 февраля 1943 года, освобождая Донбасс,
и мы будем всегда чтить его имя. Это наш общий герой.
Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики
Мероприятие в Уфе прошло под лозунгами «Zа
мир!», «Zа Россию!», «Zа Президента!». В нём приняли участие известные
общественные и политические деятели. В рамках митинга также состоялся концерт
звёзд эстрады, хедлайнерами которого выступили Elvin Grey и группа «Город 312».