В Уфе прошел автопробег в честь годовщины воссоединения России и Крыма

Сотни машин с символами военной спецоперации по освобождению Украины от нацистов, флагами России и Башкортостана. В Уфе сегодня также прошел патриотический автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения России и Крыма.

Колонна, растянувшаяся почти на один километр, стартовала от стадиона «Нефтяник» и проследовала до парковки уфимского амфитеатра. Участниками автопробега стали представители патриотических, молодежных, спортивных общественных организаций из разных районов и городов республики.