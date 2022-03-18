Власти Башкирии рассказали, стоит ли ожидать дефицита сахара в республике

400 тонн сахара ежедневно завозится в магазины республики. При этом товара, что хранится на заводских складах, хватит как минимум еще на 3 месяца. Об этом заявил глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

Из-за повышенного спроса покупателей, которые решили впрок запастись этим продуктом, на торговых базах вынуждены перевести фасовочные линии на круглосуточный режим работы. Запросы магазинов за последнюю неделю выросли в 6 раз.

Это вот люди сами виноваты: покупают и цену повышают. Зачем? Вот не истерили бы, не повышали бы. Покупатель

Мы не понимаем, почему люди решили, что он будет дорожать, и все побежали. Магазины по 12 тонн просили, сейчас по 80. Рустем Асмандияров, начальник производственного складского комплекса

Чтобы снизить ажиотаж, власти республики приняли решение зафиксировать цену на сахар. Это не позволит впредь играть на искусственном дефиците торговцам, которые, пользуясь повышенным спросом, начали переписывать ценники. По словам министра сельского хозяйства республики, в предстоящие выходные на ярмарках будет реализовано 20 тонн сладкого продукта. К тому же сахарные заводы региона готовы в любой момент приступить к переработке тростникового сырца.