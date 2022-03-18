В Уфе показали производство сетевых коммутаторов

В условиях санкций уфимский производитель сетевых коммутаторов может занять почти половину всего отечественного рынка. В настоящий момент предприятие уже производит телекоммуникационное оборудование для гражданских и военных нужд. После ухода западных аналогов спрос на продукцию вырастет в разы. Впрочем, есть одна трудность, которая может помещать развитию.
Это раньше схемы и платы делали вручную. Сейчас даже самую тонкую работу может выполнить техника. На специальном принтере по заранее заданным параметрам создается фактически мозг будущего коммутатора.
Коммутатор – это такой прибор, который объединяет несколько компьютеров или других цифровых устройств в локальную сеть и позволяет им обмениваться данными. Их можно увидеть практически в любом офисе или предприятии.
Это уфимское научно-производственное предприятие – одно из двух по стране, которое самостоятельно выпускает подобное телекоммуникационное оборудование. Отсюда и высокий спрос. Заказчиками являются не только крупнейшие госкорпорации, но и Министерство обороны. Коммутаторы башкирского производства устанавливаются в том числе и в системах боевого управления комплексов связи.
Уфимское предприятие уже давно составило конкуренцию признанным западным аналогам, вроде американских Cisco и Juniper или китайского Huawei, и в принципе может стать хорошим вариантом в плане импортозамещения. Правда, есть один нюанс: около трети комплектующих, которые используют при создании коммутатора, поставляются из-за рубежа. И сейчас завод активно ищет альтернативы.
На сегодняшний день загрузка предприятия, исходя из объемов заказов, едва составляет половину от максимальной мощности. На ближайшие полгода на заводе есть запасы комплектующих, чтобы продолжать работу. В случае успешного решения всех трудностей с поставщиками компания может покрыть почти половину российского рынка телекоммуникационного оборудования.