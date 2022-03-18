В Уфе показали производство сетевых коммутаторов

В условиях санкций уфимский производитель сетевых коммутаторов может занять почти половину всего отечественного рынка. В настоящий момент предприятие уже производит телекоммуникационное оборудование для гражданских и военных нужд. После ухода западных аналогов спрос на продукцию вырастет в разы. Впрочем, есть одна трудность, которая может помещать развитию.

Это раньше схемы и платы делали вручную. Сейчас даже самую тонкую работу может выполнить техника. На специальном принтере по заранее заданным параметрам создается фактически мозг будущего коммутатора.

Это основная плата, устанавливаются разъемы, процессоры, и вот вам коммутатор. Артур Габзалилов, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов Научно-производственного предприятия

Коммутатор – это такой прибор, который объединяет несколько компьютеров или других цифровых устройств в локальную сеть и позволяет им обмениваться данными. Их можно увидеть практически в любом офисе или предприятии.

Вся сеть предприятия построена на коммутаторах собственного производства, это позволяет сделать подключение к интернету, телефонии, кабельному телевидению. 10G разъемы и 1П позволяют подключиться к серверу. Игорь Разумов, заместитель начальника планового диспетчерского отдела Научно-производственного предприятия

Это уфимское научно-производственное предприятие – одно из двух по стране, которое самостоятельно выпускает подобное телекоммуникационное оборудование. Отсюда и высокий спрос. Заказчиками являются не только крупнейшие госкорпорации, но и Министерство обороны. Коммутаторы башкирского производства устанавливаются в том числе и в системах боевого управления комплексов связи.

Уфимское предприятие уже давно составило конкуренцию признанным западным аналогам, вроде американских Cisco и Juniper или китайского Huawei, и в принципе может стать хорошим вариантом в плане импортозамещения. Правда, есть один нюанс: около трети комплектующих, которые используют при создании коммутатора, поставляются из-за рубежа. И сейчас завод активно ищет альтернативы.

Мы сейчас выбрали три пути нашей деятельности. Это замена нашей импортной базы на отечественную, причем у нас уже есть реальные аналоги. Следующий пункт, по которому мы идем в плане импортозамещения, – выход на рынки Азии: это Китай, Корея. С последующей адаптации их изделий к нашей конечной продукции. Игорь Селиванец, генеральный директор Научно-производственного предприятия