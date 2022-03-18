В Башкирии черный риелтор получил 9 лет колонии

9 лет строгого режима за мошенничество. Такой срок получил Виталий Никитин, которого в Стерлитамаке прозвали черным риелтором. Суд признал его виновным в обмане 8 человек, которых злоумышленник оставил без жилья. Кто-то и вовсе оказался на улице. Преступления с квартирами совершались с 2012 по 2017 год по одному сценарию.
Прячась под капюшоном, подсудимый либо не хотел отвечать, либо сказать было нечего. В зале суда – 8 потерпевших, которых он оставил без квартир. Среди них и Денис Шевырёв. Мужчина теперь вынужден с семьей ютиться в съемной комнате в общежитии. В 2017 году вместе с братьями он собирался продавать родительскую квартиру. Говорит, Никитин сам постучался в его дверь и предложил риелторские услуги. Обещал помочь, но чтобы все прошло гладко, попросил всем выписаться из квартиры, в том числе детям.
Оставшись без квартиры, братья Дениса и вовсе были вынуждены скитаться на улице. Из-за обморожения одному ампутировали пальцы ног.
Свою 4-комнатную квартиру Ольга Сиденко потеряла из-за Никитина еще в 2012-м. Женщина рассказала, что псевдориелтор помог переехать в новую жилплощадь. Но через некоторое время там появился настоящий хозяин и выставил постояльцев за порог.
Между тем в соцсетях периодически появлялась информация о том, что Виталий Никитин – мошенник. В свою очередь подсудимый утверждает: обмана не было. Да и деньги он может вернуть.
К слову, как выяснилось, ранее Никитин уже отбывал 4-летний срок за аналогичные преступления. Но в этот раз за решеткой ему придется провести в два раза больше. Вердикт – 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу Виталий Никитин будет находиться в СИЗО. А потерпевшие готовятся к новому процессу по возмещению ущерба уже в гражданском суде.