В Башкирии черный риелтор получил 9 лет колонии

9 лет строгого режима за мошенничество. Такой срок получил Виталий Никитин, которого в Стерлитамаке прозвали черным риелтором. Суд признал его виновным в обмане 8 человек, которых злоумышленник оставил без жилья. Кто-то и вовсе оказался на улице. Преступления с квартирами совершались с 2012 по 2017 год по одному сценарию.

Прячась под капюшоном, подсудимый либо не хотел отвечать, либо сказать было нечего. В зале суда – 8 потерпевших, которых он оставил без квартир. Среди них и Денис Шевырёв. Мужчина теперь вынужден с семьей ютиться в съемной комнате в общежитии. В 2017 году вместе с братьями он собирался продавать родительскую квартиру. Говорит, Никитин сам постучался в его дверь и предложил риелторские услуги. Обещал помочь, но чтобы все прошло гладко, попросил всем выписаться из квартиры, в том числе детям.

Я остался один. На меня оформили приватизацию. А после я на него доверенность. Он продал квартиру своей матери вначале, а потом перестал брать трубку. Денис Шевырёв, потерпевший

Оставшись без квартиры, братья Дениса и вовсе были вынуждены скитаться на улице. Из-за обморожения одному ампутировали пальцы ног.

Свою 4-комнатную квартиру Ольга Сиденко потеряла из-за Никитина еще в 2012-м. Женщина рассказала, что псевдориелтор помог переехать в новую жилплощадь. Но через некоторое время там появился настоящий хозяин и выставил постояльцев за порог.

В результате ничего нет у нас. Живем, где придется, то у родственников, то где. Ольга Сиденко, потерпевшая

Ни денег, ни квартиры. Его жена приходила к нам с гостинцами для детей, плакала, просила заявление не подавать, чтобы его не посадили. Так время тянули, а потом пропали. Ксения Пилипчук, потерпевшая

Между тем в соцсетях периодически появлялась информация о том, что Виталий Никитин – мошенник. В свою очередь подсудимый утверждает: обмана не было. Да и деньги он может вернуть.

Никуда я не убежал, на следующий же день вы написали заявление. Какой я вам повод дал? Кого я обманывал? Виталий Никитин, подсудимый

Ущерб причинен на общую сумму более 6 млн рублей. Основная часть потерпевших осталась без единственного жилья. Олег Дорофеев, старший помощник прокурора Стерлитамакского района