Гимнастка из Уфы стала победительницей первенства ПФО

Башкирская гимнастка успешно выступила на первенстве федерального округа по спортивной гимнастике. Кире Музалевой удалось показать лучший результат в упражнениях на брусьях.

Упражнения на брусьях даются Кире Музалевой особенно хорошо. Именно на этом снаряде уфимке удалось одержать победу на окружных соревнованиях, которые прошли в Пензе. За победу в ее категории боролись 22 спортсменки.

Я довольна, что попала в финал и выиграла соревнования по брусьям. Для меня сложного уже ничего нет из этого. Я все уже хорошо умею делать.

Кира Музалёва, победительница первенства Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике
Фото №1 - Гимнастка из Уфы стала победительницей первенства ПФО

Для воспитанницы уфимской спортивной школы №16 Киры Музалёвой это уже не первая победа. Она занимала первые места на всероссийских соревнованиях. Прошедшие в Пензе старты были отборочными на первенство России, которое пройдет в Казани. Честь региона отстаивали гимнастки из Уфы и Стерлитамака. Брусья – любимый снаряд тренера Киры Елены Лукмановой. Что и сказалось на результатах.

Брусьям мы уделяем больше времени. Они считаются для гимнастики контрольно-пропускным снарядом. Если гимнастка работает брусья, значит, это настоящая гимнастка.

Елена Лукманова, тренер по спортивной гимнастике

В ближайшее время башкирскую гимнастику ожидает знаковое событие. В столице республики откроет свои двери новый центр этого вида спорта. Уровень оснащения зала будет совершенно другим.

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Пространства больше, подготовительных упражнений можно больше делать. Потому что там будут тренажеры. Самое главное – это поролоновая яма, о которой был изначально разговор. С ее помощью дети больше обкручиваются, смелее идут на элемент. Потому что приземление мягкое и они более уверены в себе.

Елена Лукманова, тренер по спортивной гимнастике

Ожидается, что центр будет открыт в мае. Этого события в башкирской гимнастике ожидают с огромным нетерпением.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ