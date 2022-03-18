Гимнастка из Уфы стала победительницей первенства ПФО

Пространства больше, подготовительных упражнений можно больше делать. Потому что там будут тренажеры. Самое главное – это поролоновая яма, о которой был изначально разговор. С ее помощью дети больше обкручиваются, смелее идут на элемент. Потому что приземление мягкое и они более уверены в себе.

Елена Лукманова, тренер по спортивной гимнастике