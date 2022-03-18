Гимнастка из Уфы стала победительницей первенства ПФО

Башкирская гимнастка успешно выступила на первенстве федерального округа по спортивной гимнастике. Кире Музалевой удалось показать лучший результат в упражнениях на брусьях.
Упражнения на брусьях даются Кире Музалевой особенно хорошо. Именно на этом снаряде уфимке удалось одержать победу на окружных соревнованиях, которые прошли в Пензе. За победу в ее категории боролись 22 спортсменки.
Для воспитанницы уфимской спортивной школы №16 Киры Музалёвой это уже не первая победа. Она занимала первые места на всероссийских соревнованиях. Прошедшие в Пензе старты были отборочными на первенство России, которое пройдет в Казани. Честь региона отстаивали гимнастки из Уфы и Стерлитамака. Брусья – любимый снаряд тренера Киры Елены Лукмановой. Что и сказалось на результатах.
В ближайшее время башкирскую гимнастику ожидает знаковое событие. В столице республики откроет свои двери новый центр этого вида спорта. Уровень оснащения зала будет совершенно другим.
Ожидается, что центр будет открыт в мае. Этого события в башкирской гимнастике ожидают с огромным нетерпением.