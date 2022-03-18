«Своих не бросаем!»: митинг-концерт в Уфе собрал 28 тысяч человек

Сегодня в Уфе состоялись митинг-концерт «Своих не бросаем!»ипатриотический автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения России и Крыма. Мероприятия собрали небывалое количество участников.

На площади перед Конгресс-холлом «Торатау» собрались 28 тысяч жителей республики. Участники объединились под лозунгами «Zа мир!», «Zа Россию!», «Zа Президента!». По инициативе общественных деятелей мероприятие посвятили поддержке жителей Донецкой и Луганской народных республик, Вооружённых Сил России, участвующих в специальной операции на Украине, и в целом курса Президента страны.

Подробности автопробега и митинга-концерта – в нашем специальном репортаже.

Фото №1 - «Своих не бросаем!»: митинг-концерт в Уфе собрал 28 тысяч человек
Уфимская волна
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