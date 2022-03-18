«Своих не бросаем!»: митинг-концерт в Уфе собрал 28 тысяч человек

На площади перед Конгресс-холлом «Торатау» собрались 28 тысяч жителей республики. Участники объединились под лозунгами «Zа мир!», «Zа Россию!», «Zа Президента!». По инициативе общественных деятелей мероприятие посвятили поддержке жителей Донецкой и Луганской народных республик, Вооружённых Сил России, участвующих в специальной операции на Украине, и в целом курса Президента страны.