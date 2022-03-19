В Башкирии произошло ДТП с участием 4 авто, в том числе грузовых

В Благоварском районе Башкирии накануне вечером было совершено ДТП. На 1377 километре дороги М5 «Урал» столкнулись 4 транспортных средства.
По предварительным данным ГИБДД республики, в числе автомобилей также были и два грузовика: Mercedes-Benz и ГАЗель. Также столкнулись легковые авто Nissan Murano, Volkswagen Polo. Происшествие было совершено приблизительно в восьмом часу вечера.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое несовершеннолетних. Они обратились за медицинской помощью. ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.