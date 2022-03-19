В Башкирии начал работу круглосуточный дистанционный центр консультативной медпомощи

В Башкирии с 18 марта начал работу круглосуточный дистанционный центр консультативной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Обратиться в центр могут граждане с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Фото №1 - В Башкирии начал работу круглосуточный дистанционный центр консультативной медпомощи

Целью работы центра будет организация оказания помощи именно пациентам с коронавирусом, которые проходят амбулаторное лечение ввиду легкого течения заболевания. Также обраться могут граждане с подтвержденными ОРВИ и гриппом.

В режиме круглосуточного функционирования на звонки будут отвечать врачи Городских уфимских больниц №№ 5, 8, 13, 18 и 21.

Любой гражданин республики, с признаками респираторно-вирусной инфекции, может воспользоваться услугой, позвонив в контакт-центр по номеру «122», добавочный номер «4». Специалисты центра проведут первичную консультацию, ответят на интересующие вопросы по клиническому состоянию здоровья, при необходимости сделают корректировку в лечении или оформят вызов врача на дом, принять решение о маршрутизации пациента, при необходимости.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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