В Башкирии начал работу круглосуточный дистанционный центр консультативной медпомощи

Любой гражданин республики, с признаками респираторно-вирусной инфекции, может воспользоваться услугой, позвонив в контакт-центр по номеру «122», добавочный номер «4». Специалисты центра проведут первичную консультацию, ответят на интересующие вопросы по клиническому состоянию здоровья, при необходимости сделают корректировку в лечении или оформят вызов врача на дом, принять решение о маршрутизации пациента, при необходимости.

Пресс-служба Минздрава РБ