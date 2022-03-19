В Башкирии начал работу круглосуточный дистанционный центр консультативной медпомощи

В Башкирии с 18 марта начал работу круглосуточный дистанционный центр консультативной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Обратиться в центр могут граждане с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Целью работы центра будет организация оказания помощи именно пациентам с коронавирусом, которые проходят амбулаторное лечение ввиду легкого течения заболевания. Также обраться могут граждане с подтвержденными ОРВИ и гриппом.
В режиме круглосуточного функционирования на звонки будут отвечать врачи Городских уфимских больниц №№ 5, 8, 13, 18 и 21.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ