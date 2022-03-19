В 38 муниципалитетах Башкирии проходят ярмарки выходного дня

В Башкирии на территории 38 городов и районов проходят ярмарки выходного дня. Жители и гости республики могут приобрести качественные местные товары.

Ярмарки развернулись в общей сложности на 48 разных площадках, в том числе в крупных городах: Уфе и Стерлитамаке. Приобрести на таких ярмарках можно товары местных фермеров и крупных производителей Башкирии.